Elisabeth Leopold ist unter den schönheitsbewussten Klagenfurterinnen und Klagenfurtern keine Unbekannte. Die Kosmetikerin hat sich mit ihren Kolleginnen - Silke Klaming ist als Masseurin aktiv, Yanitsa Kofler als Fußpflegerin - einen Namen gemacht. Jetzt denkt das Trio an Expansion und wagt einen Standortwechsel. Von der August-Jaksch-Straße geht es in die Räumlichkeiten in der Koschatstraße 32. Auf 100 Quadratmetern können sich die drei Damen ausbreiten und ihre Kundinnen und Kunden von Kopf bis Fuß verwöhnen. Neben der Adresse ist auch der Name neu: "Beauty & Überhaupt". Gestartet wird am neuen Standort mit 28. Juli.