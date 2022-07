Der Wirt vom Klagenfurter Rund-um-die-Uhr-Gasthaus "Al Tavoliere" ist enttäuscht. Erstmals wurde sein Lokal, das tagsüber warme Küche anbietet und in den Nachtstunden selbst zubereitete Produkte in Automaten führt, die auch in der Mikrowelle aufgewärmt und im Lokal verzehrt werden können, von jungen Dieben heimgesucht. Überwachungskameras filmten den Raubüberfall auf den Automaten. Die beiden jugendlichen Täter sind auf dem Video ohne Pixel erkennbar. Sie konnten den neuen Angeboten aus dem Menü, darunter Burger, Pizza und gerollte Tramezzini-Brötchen, die es jetzt zusätzlich zu den Nudelgerichten gibt, offensichtlich nicht widerstehen, hatten dann aber wohl zu wenig Geld für den großen Hunger dabei. Auch bei den süßen Nachspeisen, den Cannoli, bekamen sie lange Zähne und Finger.