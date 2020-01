Jörg Haider wäre am Sonntag 70 Jahre alt geworden. FPÖ-Chef Darmann und weitere freiheitliche Politiker fanden sich daher zu einer kleinen Feier ein.

FPÖ-Gedenken an Jörg Haider

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

FPÖ-Delegation bei Haiders Grabstätte © KK/FPÖ

Mit einer Kranzniederlegung an der Grabstätte von Jörg Haider gedachte eine Kärntner FPÖ-Abordnung am Sonntag dem 70. Geburtstag des ehemaligen Landeshauptmannes. Bei der kleinen Feier im Bärental, bei der Landesparteichef Gernot Darmann auch eine Rede hielt, waren unter anderen Freiheitlichen auch der dritte Landtagspräsident Josef Lobnig, LAbg. Elisabeth Dieringer-Granza, Bundesrat Josef Ofner sowie der Klagenfurter Stadtrat Christian Scheider anwesend, heißt es in einer Aussendung.