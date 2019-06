Von morgen bis Sonntag geht in Klagenfurt zum zweiten Mal das "Conquer The Lake-Festival" über die Bühne. Auf die Besucher warten digitale Schnitzeljagden, ein Sonnenuntergangskonzert sowie Clubbings in der Innenstadt.

Conquer the Lake-Festival: Urban-Style trifft See-Feeling © (c) Tourismus Region Klagenfurt/Helge Bauer (Helge Bauer)

Tausende junge Menschen, die sich auf den Weg zum Wörthersee machen - und das in der Vorsaison. Dieses ehrgeizige Vorhaben geht Dominik Beaa von der Luna GmbH durch den Kopf, wenn er an die Zukunft von "Conquer the Lake" in Klagenfurt denkt. Das Musik- und Sportfesasljftival ging im Vorjahr mit 1425 Besuchern erstmals über die Bühne. Damit sind die Teilnehmerzahlen freilich noch weit vom Pendant "Conquer the Alps" entfernt, welches in Innsbruck bis zu 10.000 Besucher anzieht. Aber: "Jede neue Veranstaltung braucht einige Jahre, um sich zu etablieren", ist Helmuth Micheler, Geschäftsführer des Klagenfurter Tourismusverbandes, überzeugt. "Das war auch beim Bodypaintingfestival nicht anders."