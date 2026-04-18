Bei der Landesversammlung der Grünen Kärnten am Samstag im Europahaus in Klagenfurt fiel der interne Kick-off für die Gemeinderatswahlen 2027. Landessprecherin Olga Voglauer verwies in ihrer Rede auf aktuelle Entwicklungen in Kärnten: „Wir reden jeden Tag mit Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Alltagskosten zahlen sollen. Mit Familien und jungen Menschen, die am Wohnungsmarkt verzweifeln. Mit Unternehmern, die um ihre Innenstädte kämpfen. Mit Menschen, die sich für die letzten Naturflächen in ihrer Umgebung gegen die Betonflut zur Wehr setzen. Das ist der Alltag in Kärnten.“

Die 15 Delegierten der Kärntner Grünen für den Bundeskongress © Grüne



Für Voglauer ein Zeichen dafür, dass „die großen Zukunftsfragen in Kärnten nicht gelöst werden, sie werden aufgeschoben. Obwohl es eine große Sehnsucht danach gibt, seinen Lebensmittelpunkt in Kärnten zu haben und am Fortschritt in unserem Land teilzuhaben.“ Weil die Preise für Wohnen, Energie und die allgemeinen Lebenshaltungskosten immer weiter steigen würden, gerate die Natur zunehmend unter Druck und es wachse bei vielen Menschen das Gefühl von Unsicherheit. Ihre klare Ansage: „Lebensqualität heißt verfügbare Jobs, leistbares Wohnen, intakte Natur, soziale Sicherheit und ein respektvolles und solidarisches Miteinander. Das alles gehört zusammen. Das stillt die Sehnsucht der Bevölkerung.“

Die „Goldene Betonmischmaschine“

Für die aktuellen politischen Entwicklung im Land findet Voglauer deutliche Worte: „Es ist verantwortungslos, die negativen Entwicklungen schönzureden und sie einfach zu verwalten. Es fehlt eine klare Stimme gegen Betonpolitik, gegen Freunderlwirtschaft und gegen eine Politik, die Kärnten Stück für Stück verscherbelt.“ In diesem Zusammenhang präsentiert sie die „Goldene Betonmischmaschine“. „Mit dieser Trophäe möchten wir sichtbar machen, wo unser Lebensraum verbaut wird, wo Natur verloren geht und wo wenige auf Kosten vieler profitieren. Kärnten ist kein Investorenspielplatz. Kärnten ist unser Zuhause“, so Voglauer.

15 Delegierte gewählt

Im Rahmen der Landesversammlung wurden außerdem die 15 Delegierten der Kärntner Grünen für den Bundeskongress gewählt. Die neue Delegation setzt sich wie folgt zusammen: Nina Feichter, Ingrid Göller, Gabriele Hadl, Karin Herkner, Brigitta Luchscheider, Margit Motschiunig, Sabina Schautzer, Sacha Asseg, Alexander Burger-Scheidlin, Nazir Chamajew, Stefan Dobernig, Michael Hirzbauer, Karl Nessmann, Stefan Samonig, Nikolaj Voglauer.