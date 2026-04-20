Neue Heimat in Kärnten gefunden: „Die FIFA ließ mich eiskalt im Stich“
Porträt.
Ibrahim Rasool pfiff Fußballspiele für den internationalen Fußballverband FIFA. Doch dann musste er aus seiner Heimat Afghanistan flüchten. Jetzt hat der 38-Jährige in Klagenfurt eine neue Heimat gefunden.
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