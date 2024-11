Fünf Jahre lang kann man Klagenfurt schon mit Leih-E-Scootern erkunden. Mindestens genauso lange wird die Art der Fortbewegung auch kritisch gesehen. Probleme mit Rasern und wild parkenden Rollern versuchte die Stadt mit einer neuen E-Scooter-Verordnung in den Griff zu bekommen. Am 1. Juni trat diese in Kraft, vier Monate später ziehen die Verantwortlichen ein erstes, positives Resümee.