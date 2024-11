Bei jedem Schritt gibt die weiche Wiese etwas nach. Das Einsinken ist nicht dramatisch, aber spürbar. Für Claudia und Herbert Anderwald ist ihr sumpfartiger Garten Normalität. Seit über elf Jahren leben sie gemeinsam am Erlenweg, einer abgeschiedenen Gasse in der Gemeinde Maria Wörth. Genauso lange kämpft das Ehepaar mit einem überschwemmten Grundstück und daraus resultierenden Löchern im Boden. Die Anderwalds versinken in ihrem eigenen Garten.