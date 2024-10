Das Schuhgeschäft Deichmann übersiedelt in Klagenfurt an einen neuen Standort. Die Strecke, die die Mitarbeiter und das Sortiment auf sich nehmen müssen, ist jedoch überschaubar. Denn die Filiale wechselt nur die Straßenseite.

Momentan ist Deichmann in Klagenfurt mit einem Shop in der Mantschehofgasse 2, am St. Veiter Ring 20 und in der Völkermarkter Straße 150 vertreten. Die Filiale in der Völkermarkter Straße wechselt die Straßenseite und siedelt sich am Kika-Areal an. Deichmann übernimmt die frühere „MyShoes“-Filiale und bietet zukünftig dort das große Schuh-Sortiment an. Am 31. Oktober wird der Shop eröffnet. Es ist nicht die einzige Veränderung am Klagenfurter Schuh-Markt, denn Mitte November sperrt die slowenische Kette „Mass Shoes“ ihre Filiale in den City Arkaden auf.

184 Millionen Paar Schuhe pro Jahr verkauft

Deichmann versucht, auch in der „neuen“ Filiale die Winter-Trends an den Mann und an die Frau zu bringen. Während die letzten Saisonen von Chelsea- & Chunky-Boots geprägt waren, dominieren im Herbst laut Deichmann Rebel Boots das Trend-Radar. Dabei laufen sie in Sachen Style und Komfort und mit ihrer Attitüde sogar den beliebten Sneakers und Loafers den Rang ab. Als Ausdruck von Freiheit und Individualität stehen sie für „urbane Coolness und sind mit ihren robusten Designs und auffälligen Details perfekte Begleiter für mutige und stilbewusste Fashionistas“. Die Deichmann-Kollektion gibt es auch im eigenen Onlineshop.

Das Unternehmen verfügt weltweit über 49.000 Mitarbeiter, in Österreich arbeiten 1350 Mitarbeiter bei Deichmann. Die Schuh-Kette betreibt international 4700 Filialen und verkauft rund 184 Millionen Paar Schuhe im Jahr. Im Jahr 2023 setzte Deichmann 8,7 Milliarden Euro um.