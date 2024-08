Wer um 3 Uhr in der Nacht Hustenpastillen, Insektenspray, einen Schokoriegel und einen Schwangerschaftstest gleichzeitig benötigt, wird am Völkermarkter Ring in Klagenfurt fündig. Seit Ende Mai steht vor den Toren der Obelisk-Apotheke ein „Apotheken-Automat“, der das und vieles mehr beinhaltet. Obelisk-Chef Harald Hauser bewegten viele Gründe zu seiner neuen Anschaffung.

Zunächst handelt es sich laut Hauser um den ersten Apotheken-Automaten im Klagenfurter Stadtgebiet. „Wir haben aber immer wieder Personen, die bei uns läuten, selbst wenn wir keinen Nachtdienst haben. Dann stehen sie vor der Türe und merken, dass niemand da ist“, sagt Hauser. Nun hat man rund um die Uhr die Möglichkeit, eine bunte Mischung aus rezeptfreien Produkten zu kaufen. Pastillen gegen Halsschmerzen, Nasensprays, Pflaster sowie Zahnbürsten und Paste, Wärmeumschläge und vieles mehr stecken im Automaten. Arzneiprodukte dürfen nicht verkauft werden.

Bar und Kartenzahlung möglich

Seit gut zwei Monaten ist der Automat in Betrieb. Besonders gefragt sind die Produkte in der allerletzten Reihe: Cola, Wasser und kleine Snacks werden am häufigsten gekauft, sagt Hauser. Schwangerschaftstests und Präservative zählen ebenfalls zu den gefragtesten Produkten. „Die Hemmschwelle ist geringer, sowas am Automaten zu kaufen“, sagt der Apotheker. Die Produkte kosten am Automaten mehr als in der Apotheke, sind jedoch günstiger als beim nächtlichen Erwerb mittels Nachttaxe. Gezahlt werden kann vor Ort sowohl bar als auch mit der Bankomatkarte.