Vergangene Woche übernahm Stadträtin Costance Mochar (SPÖ) das Finanz- und Beteiligungsreferat der Stadt Klagenfurt von ihrem Parteikollegen, Neo-Vizebürgermeister Ronald Rabitsch. Am selben Tag kündigte sie einen Kassensturz an. Das Ergebnis ist düster: Die Erfolgsrechnung für das erste Halbjahr 2024 weist unterm Strich ein Minus von 18,3 Millionen Euro aus. „Im Voranschlag planten wir mit einem Minus von 16 Millionen Euro für das gesamte Jahr 2024“, sagt Mochar. Setzt sich der Trend fort, wird das Minus am Jahresende um 110 Prozent größer sein, als prognostiziert.