Am Mittwochvormittag wurde im Fundamt Klagenfurt ein vierstelliger Geldbetrag abgegeben. Gefunden wurde die hohe Bargeldsumme in Waidmannsdorf. Nach dem Besitzer beziehungsweise der Besitzerin wird jetzt gesucht. Er, beziehungsweise sie wird gebeten, sich beim Fundamt Klagenfurt zu melden.

Auf Besitzer wird gewartet

Das Fundamt Klagenfurt hat seinen Sitz in der Pernhartgasse 10. Für Informationen, Auskünfte und Fragen bitte unter der Telefonnummer (0 46 3) 537-56 00 anrufen oder eine E-Mail an fundamt@klagenfurt.at senden. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag jeweils von 8 bis 15 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr.