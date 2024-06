Nach über 350 Jahren verabschiedet sich die Ordensgemeinschaft der Ursulinen aus Klagenfurt. Am vergangenen Wochenende wurden die Eltern, deren Kinder eine Bildungseinrichtung des katholischen Schulvereins St. Ursula in der Ursulinengasse besuchen, darüber informiert, dass die vier verbliebenen Ordensschwestern übersiedeln werden. Drei werden Teil der Ordensgemeinschaft in Salzburg, eine zieht in eine Wohnung. „Der Wohnbereich wird geschlossen. Nicht aber der Konvent. Bei Letzterem handelt es sich um eine juristische Person, die nicht geschlossen werden kann“, tritt Marina Zittera, Priorin der Ursulinen in Österreich, der sprudelnden Gerüchteküche in der Landeshauptstadt entgegen. Auf die pädagogischen Betreuungseinrichtungen der Ursulinen hat das alles keinen Einfluss.