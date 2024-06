Zu Jahresbeginn deckte der Landesrechnungshof (LRH) massive Missstände beim städtischen Eigenbetrieb „Klagenfurt Wohnen“, dem 3086 Gemeindewohnungen gehören, auf. So flossen in Jahren 2020 bis 2022 rund 1,9 Millionen Euro an zwei externe Ziviltechniker- und drei Brandschutzfirmen. Dass diese ohne öffentliche Ausschreibung zum Zug gekommen waren, stellte für den LRH einen klaren Bruch des Bundesvergabegesetzes dar.