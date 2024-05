Reportage. 20 Jahre Slowenien in der EU. Jesenice, Nachbargemeinde von Klagenfurt und Villach, nimmt Hunderte Millionen Euro in die Hand, um an glanzvolle Zeiten anzuknüpfen.

Rote Wände, braune Sitznischen, Sonnenstrahlen blinzeln in den rustikalen Raum. Auf einer Bank sitzen zwei ältere Bartträger mit einem „Union“ in der Hand, sichtlich verwundert vom mit Block und Kugelschreiber bewaffnetem Gast, der sich hier im Restaurant Rondo einen Cappuccino bestellt. Nach dem Kaffee für 1,60 Euro wandert der Blick am Ausgang nach rechts, wo Lkw und Pkw eine silberne Statue eines Eisenarbeiters umrunden. Aus der anderen Richtung kommend macht der stahlhaltige Industriegeruch darauf aufmerksam, in Jesenice angekommen zu sein.