44 Kilometer um den See - ganz ohne Autos. Am Sonntag, 28. April, heißt es wieder „Wörthersee autofrei“ - für Radfahrer, Skater oder Spaziergänger. Die Strecke rund um den See (unter anderem die Süduferstraße von Klagenfurt Richtung Velden) ist von 10 bis 17 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Absperrungsmaßnahmen werden ab 9 Uhr eingeleitet. Notwendige Zu- und Abfahrten im gesperrten Bereich sollten also bis 9 Uhr erledigt sein. Damit es zu keinen gefährlichen Situationen kommt, gilt für die gesamte Strecke eine Einbahnregelung im Uhrzeigersinn. Zwischen 8.30 und 17.30 Uhr wird die Zufahrt von der Klagenfurter Villacher Straße zum Strandbad hin und retour auf die nördliche Fahrbahn verlegt und durch die Polizei geregelt. Der Bereich Strandbad ist davon nicht berührt.

„Wörthersee autofrei“, Fotorückblick auf das Vorjahr

Der Lakesidepark wird während der Sperre von keiner Buslinie der KMG bedient. Die Linie C fährt ab 8.29 Uhr ab Universität über die Neckheimgasse (Porsche) zur Villacher Straße und weiter zum Strandbad oder Bahnhof West. Retour dieselbe Strecke. Die Linie 6 verkehrt mit Abfahrt um 8.09 Uhr ab Hauptbahnhof direkt ohne Lakesidepark zur Universität. Die Linie 8 verkehrt ab 8.19 Uhr von Krottendorf über die Glanfurtgasse, Stadion, Weihergasse direkt zur Universität. Retour über die dieselbe Route.