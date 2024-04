Bereits zum zehnten Mal lädt der Thailändisch-Buddhistische Verein in Klagenfurt zum traditionellen Neujahrsfest Songkran. Dieses gilt als größtes Fest in Thailand, es symbolisiert - nach dem Mondkalender - den Neujahrsbeginn. Gefeiert wird dies eben auch in Klagenfurt, mit „asiatischen Genüssen“, wie Kurt Doujak vom Verein verspricht. „Traditionelle thailändische Tänze in prächtigen Kostümen und die berühmte siamesische Küche vereinen sich an diesem Abend, an dem man die Exotik Asiens hautnah miterleben kann“, sagt Doujak.

So lange der Vorrat reicht

am Samstag, 27. April, öffnen sich um 18 Uhr die Tore des Gemeindezentrums St. Ruprecht, es gibt auch Livemusik, eine Tombola und den „Miss Songkran“-Wettbewerb. Karten um 25 Euro (inklusive Essen) sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich - so lange der Vorrat reicht.