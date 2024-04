Von Normalität kann man in Guntschach schon lange nicht mehr sprechen. Die Ortschaft in der Gemeinde Maria Rain befindet sich seit fast 16 Monaten im Ausnahmezustand. Als sich im Dezember 2022 ein Teil des Hemmafelsen löste und auf die Guntschacher Straße stürzte, war die Verbindung zur Außenwelt gekappt. Die Natur meinte es nicht gut mit den 70 Bewohnern, denn der anschließend errichtete Notweg wurde von den Unwettern im Sommer unreparierbar weggespült. Seitdem kommt man nur zu Fuß in den Ort.