So richtig rund läuft die Vergabe der Klagenfurter Gemeindewohnungen nicht ab, stellte der Landesrechnungshof kürzlich fest. Wohnungswerber haben in der Vergangenheit auf politischer Ebene interveniert, um schneller an Wohnungen zu kommen. Seit 2021 soll das aber der Vergangenheit angehören, meint der zuständige Wohnreferent Vizebürgermeister Alois Dolinar (TK).