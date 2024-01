Kitzbühel hat sein weltberühmtes Hahnenkrammrennen, Klagenfurt das „Franze Jesenko“-Skirennen. Aktuell laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren - beim Organisationsteam, wie auch bei den Athleten. Für das Event wurden eigens zwei Lkw-Ladungen mit Schnee aus dem Bodental (von der Familie Sereinig) geliefert, im hügeligen Sitzgarten des Buffets Jesenko in der Lastenstraße aufgeschüttet und dementsprechend präpariert.

Alles vorhanden, auch die Videowall © Hannes Krainz

Auch der Kurs (mit immerhin vier Toren) wurde bereits gesetzt und steht den Läufern am Donnerstag zur Besichtigung bereit, die Sicherheitsnetze sind montiert. Über Lautsprecher ertönt „Hütten Gaudi“-Musik, Zeitnehmung und Videowall sind einsatzbereit. Im Zielraum tummeln sich bereits die ersten Fans. „Die Piste selbst präsentiert sich in einem ausgezeichneten Zustand“, freut sich Veranstalter Franz Jesenko auf das Rennen, das jenem in Kitzbühel um nichts nachsteht. Denn: „Statt der Weißwurstparty gibt es eine Selchwurstparty“, erklärt Jesenko lachend. „Und statt der Hausbergkante haben wir die Jesenkokante.“

Ausblick vom Start © Hannes Krainz

Der „schöne Blödsinn“, wie Jesenko seine Idee betitelt, entstand aus einer blöden Rederei im Sommer. Mit dabei waren damals unter anderen auch der Klagenfurter Unternehmer Armin Münch und PKW-Niederlassungsleiter Christian Engel. „Wir sind am Tisch zusammengesessen und haben darüber gewitzelt.“ Münch und Engel sind es jetzt aber auch, die Jesenko bei der Umsetzung der „Großveranstaltung“ unterstützen. Denn aus der blöden Rederei wurde Ernst.

Und Freitagnachmittag ist es so weit, um 14 Uhr wird sich der erste Teilnehmer den „Hang“ hinunterstürzen. Zuvor erfolgt, wie es ein Skirennen dieser Größenordnung erfordert, die offizielle Startnummernauslosung und -ausgabe. Während sich die Fahrer im Starthäuschen auf das „Rennen ihres Lebens“ vorbereiten, werden die anderen nach nur wenigen Sekunden Fahrtzeit im Zielgelände wie Sieger gefeiert.

Zahlreiche Prominente haben bereits ihre Nennung abgegeben oder ihr Kommen als Gast angesagt. „Es kann aber jeder mitmachen“, erklärt Jesenko. Wer seine eigene Skiausrüstung nicht mitbringen kann, kann sich vor Ort Ski, Schuhe, Stöcke und Helm ausborgen. „Wir freuen uns über jeden Starter“, so der Gastronom weiter. Denn der Reinerlös der Veranstaltung kommt einem guten Zweck zugute. „Wir spenden das Geld dem Projekt ´Kilo4Kids!“