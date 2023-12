Vom Burger-Bun bis zu den Saucen ist alles hausgemacht und die Burger selbst gelten laut Gastro-Magazin KALK&KEGEL als die besten Österreichs: Klagenfurt darf sich ab sofort über ein neues Restaurant freuen, das sich voll und ganz der Liebe zum Burger verschrieben hat. Das „Freigeist“ eröffnet auf 200 Quadratmetern sowie mit 65 Sitzplätzen (zusätzlich 30 Sitzplätze im Gastgarten) mitten in Klagenfurter an der geschichtsträchtigen Adresse am Kardinalplatz 8. Das Besondere am neuen Burger-Restaurant: Absolut alles wird selbst produziert und frisch zubereitet. Die Buns (Brioche, Sesam, glutenfrei und vegan) werden nach eigenem Rezept gebacken, das Fleisch für die Pattys stammt vom Donauland Rind, einer Vereinigung von Rinderbauern, der Freigeist-Cheddar ist eine hausgemachte Veredelung aus zwei hochkarätigen irischen Cheddar-Sorten, sogar Saucen wie Ketchup, Avocado-Creme oder Trüffel sind selbst gemacht, ebenso wie die Limonaden von Erdbeer-Basilikum bis Marille-Zitronenthymian.