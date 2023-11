Der OBI-Baumarkt in der Klagenfurter Feldkirchner Straße hat einen neuen Eigentümer. Wie der mit dem Verkauf betraute Immobilienmakler, Otto Immobilien, in einer Aussendung mitteilte, hat die LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft, Tochter der Liechtensteinischen Landesbank, die Liegenschaft an eine österreichische Investorengruppe verkauft.

Ein Blick ins Grundbuch zeigt: Neuer Eigentümer ist der Raiffeisenverband Salzburg eGen. Der Kaufpreis beträgt laut im Grundbuch hinterlegtem Kaufvertrag 4,73 Millionen Euro. „Wir haben diesen Baumarkt 2012 erworben, nach der Insolvenz von Baumax für 15 Jahre an OBI vermietet“, sagt Louis Obrowsky, Geschäftsführer von LLB Immo.

Der Vertrag mit OBI bleibt bis auf Weiteres aufrecht.