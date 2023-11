Die Stadt Klagenfurt beschäftigt derzeit die Justiz. Nachdem mehrere Verfahren zwischen Stadt und Magistratsdirektor Peter Jost laufen und seit Kurzem gegen Bürgermeister Christian Scheider (TK) ermittelt wird, wird nun auch die Staatsanwaltschaft Wien (StA) tätig. Sie ermittelt gegen Neos-Landessprecher und Gemeinderat-Klubobmann Janos Juvan, wie sie auf Anfrage der Kleine Zeitung bestätigt.

Juvan wird verdächtigt, das Amtsgeheimnis und die Persönlichkeitsrechte des Magistratsdirektors verletzt zu haben. Die Anzeige erfolgte vonseiten der Stadt Klagenfurt. Weil es sich um einen möglichen Verstoß gegen das Mediengesetz handelt, ist die Staatsanwaltschaft Wien mit dem Fall beschäftigt. Nähere Informationen konnte die StA vorerst nicht übermitteln.

Presseaussendung als Grund

Dafür aber Juvan, der sich am Donnerstag, vor Bekanntwerden der Anzeige, vor die Presse stellte. Auslöser für die Anzeige war eine Presseaussendung der Neos vom 15. September, in der Juvan über seinen Besuch in der Sitzung des Klagenfurter Hauptausschusses berichtet. In jener Sitzung behandelte der Ausschuss Juvans Abberufungs-Antrag gegen Magistratsdirektor Jost. Neos und SPÖ stimmten dafür, die Grünen, die FPÖ und das Team Kärnten dagegen.

„Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, das zu erfahren“, schrieb Juvan schon damals in seine Pressemeldung. „Ich wurde angezeigt, weil ich den Menschen in Klagenfurt die Wahrheit gesagt habe“, sagte er am Donnerstag, der aus seiner Sicht mit der Anzeige „mundtot“ gemacht werden soll.

Denn Ausschusssitzungen sind nicht öffentlich, weshalb offiziell keine Informationen über Inhalte nach außen gelangen dürften. „Ist es nicht die Pflicht, so etwas öffentlich zu machen?“, fragte sich Juvan, der in der Causa Jost von „Hinterzimmerdeals“ und Entscheidungen der „Fürsten der Finsternis“ spricht.

Er wird im Laufe des Tages zur Sache einvernommen und ist hinsichtlich des Verfahrensausgangs zuversichtlich.