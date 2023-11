Seit Mai 2019 empfängt Daniela Rak ihre Gäste in der „KaffeeWerkstadt“ und bietet in ihrem Vintage-Café mit einladendem Wohnzimmerflair Kaffeegenuss der besonderen Art. Denn das Café bietet eine Palette von speziell gerösteten Kaffeesorten, die mit ihrem einzigartigen Aroma und ihrer Qualität überzeugen. Kunden schätzen vor allem das Frühstück mit speziell gerösteten Kaffeesorten, Tee oder einer Tasse Trinkschokolade sowie hausgemachten Mehlspeisen und Brötchen, das zu den besten der Kärntner Landeshauptstadt zählt. Zum Relaxen nach der Arbeit oder nach dem Bummeln in der Stadt werden edle Tropfen, Prosecco oder Aperol-Spritz mit italienischer Antipasti serviert.