Der Pflegenotstand betrifft in der Coronakrise zahlreiche Fälle, zugespitzt hat sich die Situation teils dramatisch in Familien mit schwerstbehinderten Kindern. Einerseits bestand bei den Betroffenen die Angst, dass durch die Pflegekraft die Ansteckungsgefahr steigt, gehören diese Kinder doch zur besonders bedrohten Personengruppe. Da Pflegerinnen aus dem Ausland wegblieben, stieg der Bedarf durch heimische Pflegeeinrichtungen wie die Mobile Kinderkrankenhilfe. Für sechs Familien in Kärnten hat „Kärntner in Not“ zugesagt, die Pflegekosten durch Moki für März und April gänzlich zu übernehmen.