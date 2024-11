140 begeisterte Läuferinnen und Läufer nahmen bei der 20. Auflage des Justizlaufes die Strecke rund um den Hafnersee in Angriff. Zum Jubiläum gab es nicht nur einen Teilnehmerrekord, über die letzten zwei Jahrzehnte konnte ein Betrag von 73.000 Euro für Kärntner in Not erlaufen werden.

Das freute auch die erprobten Organisatoren Manfred Herrnhofer und Gernot Kanduth, die ab kommendem Jahr eifrig auf der Laufstrecke zu finden sein werden. Mit der Obfrau der Richtervereinigung Kärnten, Sarah Ritzmaier und Stellvertreter Andreas Spiess-Knafl stehen die Nachfolger bereits an der Startlinie.