Ronald Hanisch (46) gewann in Düsseldorf einen internationalen Redner-Wettbewerb, der erstmals stattfand.

Ronald Hanisch gewann einen internationalen Redner-Wettbewerb © Privat

Rot, Blau, Gelb oder Grün – zwischen vier Kanälen können die Zuhörer eines „Silent Speaker Battle“ (deutsch: Stummer-Sprecher-Bewerb) entscheiden. Jede Farbe steht für einen Sprecher, der das Publikum von seinem Vortrag überzeugen muss. In Düsseldorf fand zum ersten Mal so ein Event statt, an dem professionelle Redner versuchten, das Publikum mit Worten zu überzeugen und bewegen.