Horst Jöbstl mit einem 200-Kilo-Kürbis, Sorte: „Atlantic Giant“. „Da hat mich das Fieber gepackt“ © Markus Traussnig

Heuer war kein gutes Jahr. „Zuerst war es so kalt. Dann haben Elstern und Krähen die größten Kürbisse angepickt“, erzählt der Lavanttaler Horst Jöbstl. Sein größtes Exemplar brachte deshalb heuer „nur“ 265 Kilogramm auf die Waage. Trotzdem war er bei der Riesenkürbis-Staatsmeisterschaft auf der Messe „Garten Tulln“ am vergangenen Wochenende wieder mit dabei – und darf sich zumindest Kärntner Landmeister nennen. Der Staatsmeistertitel ging in diesem Jahr nach Niederösterreich. Der neue Österreich-Rekord: 723,2 Kilogramm! „Trotz schlechter Ernte war ich wieder dabei, heuer bereits zum 19. Mal. Sooft war noch keiner dabei“, ist Jöbstl trotzdem stolz.