© Privat/KK

Begonnen hat alles vor 17 Jahren im Hotel Hochschober auf der Turrach. Als Harald Kitz dort als Spa Manager anheuerte, hatte er „keine Ahnung von der Hotellerie“, wie er sagt. Heute setzen mehr als 40 Hotels in Europa auf seine „Haki“-Methode – darunter renommierte Häuser wie der Stanglwirt in Tirol, das Andreus-Resort in Südtirol oder der Bayerwaldhof in Deutschland. „Haki“ leitet sich vom Namen des Erfinders ab, aber auch von Haptik und Kinetik.