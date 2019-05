Facebook

Bäckermeister Christopher Taumberger versorgt täglich die Hilfswerk-Kinderwerkstatt © Helmuth Weichselbraun

Schon vor 24 Jahren, als die „Kinderwerkstatt“ des Kärntner Hilfswerkes in Klagenfurt noch „Kindernest“ hieß, war es für den damals frischgebackenen Bäckereichef selbstverständlich, die Kinder am Spätnachmittag mit Brot, Gebäck und süßer Jause zu versorgen. Das ist bis heute so geblieben. Zudem unterstützt Christopher Taumberger (54) noch drei „Youth Points“ für Kinder einkommensschwacher Eltern, zwei sozialpädagogische Wohngemeinschaften und die Kärntner Sängerknaben mit knusprigen, stärkenden Backwaren.

