Gunther Spath (67), Ex-Militärkommandant, nimmt in seinem zwölften Buch unser aller Verblödung aufs Korn.

Vorsicht Satire: Spath kann über Schreibblockaden nur lächeln. Das Dutzend in seinem Werksregister ist voll © Eggenberger

Vorsichtshalber gibt der Autor gleich im Klappentext Entwarnung: Was er in seinem neuesten Buch schreibt, betreffe weder die „geschätzten Leser“ noch den Verfasser. Dann schießt der ehemalige Kärntner Militärkommandant im (Un-)Ruhestand mit satirischer Munition aus allen Rohren. Sein neuestes Werk „Denglisch, Smartkrank, Werbedumme“ beschwört auf kabarettistische Weise die sich in allen Lebenslagen ausbreitende Verdummung. Die „Beiträge zur abnehmenden Intelligenz“ sind eine amüsante und humorvolle Spurensuche nach den Ursachen einer „schleichenden Verblödung“ durch die bereitwillige Aufnahme omnipräsenter Umweltgifte: moderne Ernährung, passives Mobilitätsverhalten und eine ausufernde Digitalisierung mit täglichem Überlebenskampf im Mediendschungel. Gunther Spaths egotherapeutisches Fazit: „Wer jeder Regung des Zeitgeistes folgt, steht im Weg, wenn er ausschlägt.“

