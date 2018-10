Erik Jan Rippmann (50) organisiert die Performancetage im Steinhaus von Günther Domenig am Ossiacher See.

Autor, Regisseur, Schauspieler und Coach: Erik Jan Rippmann will Performancekunst etablieren © Privat

In Kärnten sei er „mehr oder weniger hängen geblieben“, sagt Erik Jan Rippmann, gebürtiger Schweizer. Vorausgegangen ist diesem Hängenbleiben eine Schauspielausbildung am Konservatorium für Musik und darstellende Kunst in Wien, wo er Katrin Ackerl Konstantin kennenlernte, die damals schon eine Produktion für das Villacher Kellertheater realisiert hat. „Intendant Michael Weger hat uns 2001 gefragt, ob wir mit ihm die Neue Bühne als Weiterführung des Kellertheaters gründen wollen“, erinnert sich Rippmann an den Anfang seiner Kärnten-Karriere.