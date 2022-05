Hell und dunkel, Freude und Trauer, Erfüllung und Sehnsucht – Gegensätze oder Teile eines Ganzen? Philosophen zerbrechen sich seit jeher den Kopf darüber. Der Dualismus prägt unser Denken. Und unsere Welt. In unserer Gesellschaft (verboten / erlaubt), im Alltag (Gefühl / Verstand) und auch in der Kunst. Ist unsere Welt schwarz-weiß? Was bedeutet Dualität für uns?