Am Donnerstag ist es so weit: Deichmann eröffnet an einem neuen Standort eine Filiale. Und zwar ist das Schuhgeschäft künftig nicht mehr im Eurospar-Gebäude, sondern im gegenüberliegenden Fachmarktzentrum in der Villacherstraße 24 zu finden. "Der neue Standort bietet für unser Konzept den absolut passenden Flächenzuschnitt der Filiale", sagt Marketing-Leiterin Silvia Kosbow.