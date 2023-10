„Ich konnte weniger als ein Kleinkind.“ Die Worte, mit denen Selina Maurer ihre bewegende Geschichte beim Rotary-Club (RC) Feldkirchen Ossiacher See erzählte, rührten zu Tränen. Unvorstellbar, was die heute 21-Jährige, die sich nach einem schweren Verkehrsunfall zurück ins Leben kämpfen musste, alles geschafft hat und dass sie nun strahlend lächelnd jenen Menschen danken kann, die sie seither immer unterstützt haben. Allen voran ihre Mama Gabriele Maurer, aber auch die vielen Freunde, die sie beim Verein „hirnverletzt-vernetzt“ kennengelernt hat. Der Verein unter der Leitung von Riccarda Motschilnig hilft und vernetzt Menschen mit erworbenen Hirnschäden. Ebenso wie Selina Maurer zeigte sich auch Sandra Wiesinger dankbar für die Gruppe, in der man immer Hilfe bekomme.