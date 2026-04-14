Woran weiß man, dass Frühling ist? Wenn es noch nicht komplett dunkel ist, wenn Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) die Gemeinderatssitzung startet. Gleich zu Beginn überreichte ihm Vizebürgermeister Christian Petautschnig (SPÖ) einen selbstständigen Antrag: Klare und praxistaugliche Parkregelung für die Marktbeschicker des Wochenmarktes.

Unterschrieben wurde der Antrag von sämtlichen Mitgliedern der roten Fraktion. Auslöser war der kürzliche Disput bezüglich der Marktordnung am Ostermarkt. Der Antrag wird an den Straßenbauausschuss zur weiteren Behandlung übergeben.

Mit einem pompösen Vorhaben ging es auf der Tagesordnung weiter. Es ging um die Neuerlassung des Teilbebauungsplans im Gewerbegebiet Radweg. „Es sind größere bauliche Maßnahmen geplant. Es soll eine Jagdwelt entstehen mit unterirdischen Schießtunneln. Es ist eine Investition von starker Größenordnung“, erklärt der Bürgermeister. Dem schloss sich auch Stadtrat Herwig Engl (SPÖ) an: „Es soll etwas Tolles entstehen“. Der Gemeinderat sah es ebenfalls so mit einer einstimmigen Zustimmung.

Ein kurzer Zeitsprung zu Punkt 17 auf der Tagesordnung. Dieser sah nämlich die Verleihung des Stadtwappens für die Firma DPB vor. Neben einer Eventhalle plant das Unternehmen auch eine Brauerei zu errichten. In dieser soll das Antonius Bräu, das in den 50er-Jahren in Feldkirchen populär war, eine Renaissance erleben. Damit das Stadtwappen auch auf den Flaschen sein darf, wurde die Verleihung einstimmig beschlossen.

Stromversorgung

Wo es zu knistern begann, war der siebente Punkt. Es ging um die Beauftragung des Büros „Energieeinkauf KEE Consulting“ von Anton Knees. Dieser soll eine Ausschreibung für den Energiekauf für die Jahre 2027 bis 2029 durchführen – mit der Option, bis 2030-2031 zu verlängern. „Eine Ausschreibung muss mit einer Begleitung erfolgen und die Firma Energiekauf hat beste Voraussetzungen dafür“, stellt Treffner klar. Kosten: Zwischen 6000 und 8400 Euro.

Herwig Röttl (SPÖ) sprach von einer Zeit der Bewegung. „Wir steuern von einer Krise zur anderen. Daher können wir nicht wissen, ob wir das machen sollten oder nicht.“ Treffner beruhigte ihn: „Die Expertise hat die Firma von Knees.“

Dann trat Stadtrat Christoph Gräfling (Gemeinsam für Feldkirchen) mit mahnenden Worten ans Rednerpult. „Wir kaufen fixe Stromverträge in einem extrem volatilen Umfeld und wollen uns auch noch drei Jahre binden?“, meint der Energiereferent und empfiehlt, den Vertrag nur für ein Jahr abzuschließen. Konter von Stadträtin Andrea Pecile (ÖVP): „Wer ist der Energiereferent – das bist du? Es wäre deine Aufgabe, dazu einen Beitrag zu leisten. Als Referent hat man eine Holschuld.“ Gräfling: „Wir haben im Stadtsenat eine Stunde diskutiert, ich habe ausführlich dargelegt, warum der Kauf in Zeiten wie diesen keine gute Idee ist.“

Vizebürgermeister Petautschnig ergänzte: „Es geht bei dem Punkt um die Einholung von Angeboten. Diese könnte man als unverbindliche Basis verwenden.“ Brigitte Truppe-Bürger (ÖVP) war der Meinung: „Wir sollten mehr unternehmerisch denken und langfristig planen.“ Auch Simon Niederbichler (ÖVP) schloss sich dem an. „Ich bin dafür, dass man einen unabhängigen Energieexperten hinzufügt.“ Die Beauftragung wurde mit vier Gegenstimmen und acht Enthaltungen beschlossen.

Rechnungsabschluss überraschend positiv

Ein weiteres großes Thema war der Rechnungsabschluss des Jahres 2025. Die Ertragsanteile stiegen auf 16,8 Millionen – sie sind im Vergleich zu 2024 um 130.000 Euro gestiegen. Ebenso stieg die Kommunalsteuer um 270.000 Euro auf 5,3 Millionen. Die Transferzahlungen an das Land sanken um 280.000 Euro auf 15,5 Millionen Euro. Ebenso konnten Darlehen von 11,2 Millionen auf rund 10 Millionen abgebaut werden.

Was den Finanzierungshaushalt betrifft, so gibt es ein Plus von 850.000 Euro (Stichtag 31. 12.) – wobei Rechnungen, die das Jahr 2025 betreffen, in der Höhe von 1,3 Millionen erst im Jänner beglichen wurden. Im Ergebnishaushalt gibt es ein Plus von 3,5 Millionen Euro (Stichtag 31. 12.) – wobei dies auf Rücklagenauflösungen zurückzuführen ist. 1,6 Millionen sind aktuell auf den Girokonten der Stadt. Trotz all dem mahnte Finanzchef Stephan Kräuter: „Der Stand am Girokonto wird weniger.“

Weitere kleine Themen, die beschlossen wurden, war die Fortsetzung mit dem Fahrradverleih Papin. Die Benennung des Leichtathletikstadions Feldkirchen nach dem Ausnahmesportler Johann „Hans“ Muchitsch sowie das Aufrüsten eines LKW am Bauhof mit neuen Kabelbäumen.