„Ein Jahrhundert Schiklub Feldkirchen. Das ist schon ein beeindruckendes Jubiläum“, freut sich Rudolf Konec, der seit 2012 die Geschicke des Schiklubs als Obmann leitet. „Ich bin stolz auf die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gemeinsam mit einem engagierten Team erreicht haben.“ Der Schiklub, der 1924 gegründet wurde, ist mittlerweile eine unverzichtbare und bedeutende Säule des Breitensports in der Region und hat es sich zum Ziel gesetzt, vor allem die Jüngsten für den Wintersport zu begeistern. „Es ist wichtig, den Spaß an diesem Sport auch an die nächste Generation weiterzugeben“, ist Konec überzeugt und spricht dabei auch gleich die wichtigen Fragen und Herausforderungen an, die auf den Wintersport in Zukunft zukommen werden. Etwa: „Wer wird sich den Sport noch leisten können?“ oder „Welche Skigebiete werden in Zukunft überhaupt bestehen können, wenn die Schneesicherheit abnimmt und die Kosten für den Liftbetrieb stetig steigen?“ Diesbezüglich sei die Politik gefordert, „klare Maßnahmen zu setzen, um den Zugang zum Skisport für alle zu gewährleisten“, sagt Konec.