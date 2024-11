Sie haben jetzt Hochsaison: Krampusse und Perchten. Schon seit ihrer Kindheit sind die beiden Feldkirchner Marco Jurak und Freddy Prisslan von diesem Kärntner Brauchtum fasziniert. Mittlerweile haben sie diese Faszination zum Beruf gemacht. Die beiden fertigen in Feldkirchen Masken an. „Wir haben beide unsere eigenen Unternehmen, teilen uns aber seit rund einem Jahr die Werkstatt. Marco schnitzt seine Masken. Ich schnitze zwar auch Masken, aber bin eher mehr für Gussmasken, Feinarbeit wie Modellierungen und Grundierungen zuständig. Beschäftige mich auch mit Hörnern und Reparaturen“, erklärt Freddy Prisslan. Die Werkstatt der beiden findet man direkt in Feldkirchen der Laboisnerstraße.

Freddy Prisslan beim Modellieren © Manfred Schusser

Die Nachfrage ist definitiv vorhanden. Die Herstellung von Krampusmasken ist mittlerweile für beide der Hauptberuf geworden. „Ich habe 2016 das Kleinunternehmen gegründet. Seit 2020 mache ich es hauptberuflich. Rund 100 Masken stelle ich pro Jahr her. Das ist aber meine Grenze, immerhin soll die Qualität erhalten bleiben“, erklärt Jurak. Hinter einer Maske, auch genannt Larve, stecken rund 25 Arbeitsstunden. Seine fertigen Masken legen auch weite Wege zurück. „Ich beliefere den gesamten DACH-Raum. Auch nach Norditalien werden Masken geliefert. Ich habe auch schon Anfragen aus den USA erhalten. Dank dem Internet entwickelt sich hier ein komplett neuer Markt“, betont Jurak.

100 Masken stellt Jurak pro Jahr her © Manfred Schusser

Schon seit Kindertagen sind beide befreundet und vom Krampus und Perchten fasziniert. „Mir hat damals mein Vater eine Maske geschnitzt. Das hat mich ziemlich beeindruckt, als ich ein Jugendlicher war, habe ich dann dem Schnitzer in unserem Dorf, Rudolf Tengg, über die Schulter geschaut und hab dann angefangen meine erste eigene Maske zu schnitzen“, erklärt Prisslan. Und auch bei Jurak war es „einfach die Faszination. Wie mache ich aus einem großen Stück Holz eine Maske. Ich habe als Jugendlicher auch die Schnitzschule im Lechtal besucht. Schritt für Schritt habe ich dann meine Kenntnisse verbessert“, erklärt Jurak. Wer eine Maske haben möchte, sollte aber schnell sein. „Es läuft ziemlich gut. Ich plane meine Arbeit schon immer ein Jahr im Voraus.“

Im Normalfall wird hauptsächlich Zirbenholz für eine Maske verwendet. „Zirbe ist das beste Material, es ist weich, riecht gut und man kann es am besten verarbeiten“, erklärt Prisslan. Der Grundpreis für eine Holzmaske beträgt rund 500 Euro. „Bei den Hörnern gibt es eine starke Nachfrage nach Gusshörnern. Diese sind etwas billiger als echte Hörner“, sagt Prisslan.

2007 gründeten die beiden auch den Verein „Demoriel Pass Feldkirchen“. „Wir wollten einfach einen eigenen Krampusverein auf die Beine stellen“. Zehn Mitglieder zählt der Pass heute und ist die ganze Saison im Einsatz. „Wir unterscheiden aber zwischen Krampusläufen und Raunächten. Da haben wir eine komplett andere Ausrüstung“, betont Prisslan.