Der Gemeinderat Feldkirchen beschloss bei der jüngsten Sitzung am Dienstagabend den Ankauf eines neuen Tanklöschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Glanhofen, das alte ist bereits 33 Jahre alt. Soweit nichts Besonderes. Ungewöhnlich ist nur der Beitrag, den die Feuerwehr aus der Kameradschaftskasse leistet. Sie übernimmt nämlich 100.000 der insgesamt 380.000 Euro. Eine Zuzahlung in dieser Höhe habe es laut Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) „noch nicht gegeben“ und auch für den Bezirksfeuerwehrkommandanten Ludwig Konrad ist dieser Schritt „schon außergewöhnlich.“ Konrad: „Dass man einen Beitrag zu Neuanschaffungen leistet, ist an sich üblich, in dieser Höhe aber nicht.“