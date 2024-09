In Bodensdorf und Tschöran lässt man Kirchtagstraditionen hochleben, und das seit 120 Jahren. Am kommenden Sonntag geht das alljährliche Fest in eine neue Runde, Organisator Thomas Freunschlag erwartet mehr als 100 Gäste. Neben dem traditionellen Festakt wird den Besucherinnen und Besuchern auch eine Kirchtagsausstellung geboten.

Erste Aufzeichnungen vom Kirchtag stammen aus dem Jahr 1904. Eine Gruppe junger Männer posiert für ein Foto – es sind Mitglieder der Trachtenkapelle Steindorf sowie der Zechburschenschaften Tschöran und Bodensdorf. Grund für die Aufteilung in zwei Burschenschaften war die dominierende Glaubensrichtung im jeweiligen Ortsteil, wie Freunschlag erklärt: „Während in Bodensdorf die meisten katholisch waren und ihre eigene Kirche hatten, hatten die meisten Leute in Tschöran ein evangelisches Bekenntnis, ebenso mit eigenem Gebetshaus. Um während des Umzuges die gesamte Gemeinde miteinbeziehen zu können, hat man die Zechburschen damals nach ihrem Religionsbekenntnis aufgeteilt und in unterschiedliche Ortsteile geschickt. Heute zählt nicht mehr die Glaubensrichtung als Kriterium, sondern der Wohnsitz. Je nachdem, ob man aus Tschöran oder Bodensdorf kommt, wird man auch der dementsprechenden Burschenschaft zugeteilt.“

Auch innerhalb der Truppe gibt es eine Unterteilung, so gibt es einen Tanzmeister und Zechmeister mit je einem Stellvertreter. Die Kleiderordnung bestand damals aus einem herkömmlichen Anzug, Mitte der 50er-Jahre einigte man sich auf den Kärntner Anzug. Seit den 1930ern wird die Truppe auch von einer Zechkellnerin begleitet, welche die Burschenschaften selbst auswählen. Um Mitglied der Burschenschaft werden zu können, musste man ledig sein, wie Freunschlag erklärt: „Unser Kirchtag findet während der Erntedankzeit statt, die Arbeiter hatten damals dementsprechend viel zu tun. Zeit für andere Dinge als Feldarbeiten blieb ihnen meistens nicht. Mit dem Kirchtag wollte man den jungen Männern die Möglichkeit geben, Frauen am Fest kennenzulernen. Auch heute ist es noch Voraussetzung, dass die Zechburschen ledig sind.“

Rückblick Kirchtag 2022

Gstanzlsingen als Hauptprogramm

Eine Besonderheit des Kirchtags in Tschöran und Bodensdorf ist das sogenannte „Gstanzlsingen“. Während des Festumzuges hat die Burschenschaft für jeden der Besucherinnen und Besucher einen eigenen Zweizeiler parat. Die kurzen Gesänge sind auf jeden personalisiert, meistens bezieht man sich auf die Schandtaten der jeweiligen Person. Musikalisch begleitet werden die Sänger von einer eigenen ‚Tuschkapelle‘. Das Singen zählt somit zum Hauptprogramm des Kirchtages, wie Freunschlag erklärt: „Um die Dorfbewohnerinnen und -bewohner zu besingen, machen die Zechburschen bei insgesamt 40 bis 50 Hausstationen Halt. Bis dann jeder seinen eigenen Zweizeiler erhält, kann es schon eine Weile dauern. Ein besonderes Highlight von diesem ‚Antuschen‘ ist, dass die Altmeister oft zurück singen. Das Ganze geht dann so lange hin und her, bis einer keinen Text mehr parat hat.“ Auch die ortsfremden Gäste erhalten ihre eigenen Gstanzl, insgesamt werden um die 1000 Gstanzl während der beiden Festtage gesungen.

Rückblick

Kirchtagsausstellung und Autodrom

Anlässlich des 120-Jahr-Jubiläums haben Freunschlag und sein Organisationsteam einige besondere Programmpunkte vorbereitet. Teil davon ist eine eigene Kirchtagsausstellung im Urbanihof. Gezeigt werden unter anderem Bilder vom Kirchtag aus den 1920er-Jahren. Auch eine Autodromausstellung gibt es in diesem Jahr zu sehen, denn auch hier feiert man Jubiläum: „An unserem Kirchtag haben wir seit genau 60 Jahren ein Autodrom stehen. Unser Kooperationspartner ist hier die Firma Pötscher, mit der wir über die Jahre ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut haben.“ Eine weitere Besonderheit in diesem Jahr ist, dass auch Altmeister am Festumzug teilnehmen können, bei dem auch Freunschlag Teil davon sein wird. „Ich selbst war zehn Jahre lang Mitglied der Zechburschen. Auch heute noch bin ich sehr verbunden mit der Tradition, seit vielen Jahren haben wir bei uns auch eine Hausstation. Auf den Altmeisterumzug freue ich mich besonders, vor allem, weil auch Leute im Alter von 90 Jahren mitmachen“, so der 48-Jährige.