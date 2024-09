„Er wolle jetzt ‚heim zu Thilde‘, mit der er über 70 Jahre verheiratet war und die vor sieben Jahren von uns gegangen ist, sagte er vor wenigen Tagen, als er erkannte, dass ihn seine Kräfte trotz aller Bemühungen verlassen“, ist auf der Parte von Hans Rader zu lesen. Der 102-Jährige ist am Montag, 9. September, verstorben.

Rader lebte in einem abgeschiedenen Bauernhaus in Tiffen. Von dort aus korrespondierte er mit der halben Welt, und zwar per Mail. Sicher navigierte er am Computer und lernte außerdem noch fleißig Englisch und das mit über 100 Jahren.

Bekannt war der ehemalige Amtsleiter von Himmelberg und Ossiach auch durch seine Jagdtrophäen, die ihn weiter über den Kontinent hinaus gebracht haben. „Ich habe Freunde auf der ganzen Welt, mit denen ich per E-Mail Kontakt halten möchte. Leider werden es immer weniger“, sagte er 2023 noch in einem Interview der Kleinen Zeitung.

„Hans Rader war natürlich im Bezirk eine bekannte Persönlichkeit. Mit seiner munteren Art hat er ‚überdrüber‘ gestrahlt und für einige schöne Erinnerungen gesorgt. Auch ich durfte mir sein ‚Jagdmuseum‘ einmal ansehen. Er war wirklich viel unterwegs“, sagt der Bürgermeister von Feldkirchen, Martin Treffner (ÖVP). Trophäen vom Bären, über Vielfraß und Büffel bis hin zum Moschusochs fand man in seinem Zuhause.

Und auch der Steindorfer Bürgermeister Georg Kavalar (Liste Kavalar): „Ich kannte Herr Rader persönlich. Er hatte eine starke Verbindung zur Kirche. Er war ein ruhiger und wissbegierig Mensch, der sehr fehlen wird.“

Hans Rader wird am Freitag, 20. September, um 11 Uhr nach einer Messe in der Bergkirche Tiffen zu seiner Ruhestätte geleitet. Ein Gebet für den Verstorbenen findet am Donnerstag, 19. September, um 18 Uhr in der Aufbahrungshalle Tiffen statt.