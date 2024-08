„Rund 600 Teilnehmer haben uns selbst ein bisschen überrascht. Das hat wirklich unsere Erwartungen übertroffen“, gibt Hannes Hecher, Obmann des Verein zu Förderung von Rock und alternativer Musik (VFRaM) zu, wenn er über das „Fe‘stival“, das im vergangenen Jahr zum ersten Mal über die Bühne ging, spricht. Grund genug, um in diesem Jahr zu zweiten Auflage zu laden. Am Samstag, 14. September, findet das „Fe‘stival“ in Feldirchen am Amthofparkplatz statt.

Mit dabei sind sieben Bands mit Feldkirchen-Bezug: „RadioPassiv“, „Autback“, „Bacon Piglets“, „Hunting Doubts“, „Klangfeld“ sowie „Used to go Under“ – den Abschluss machen die „Müllionäre“. „Wir bieten eine Mischung aus Rock und auch etwas Metal“, erklärt Christoph Gräfling, Stadtrat (Gemeinsam für Feldkirchen) und ebenfalls Mitglied des Vereins.

Der Eintritt ist frei. Im vergangenen Jahr hat man das Festival noch am Hauptplatz veranstaltet. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, das Festival heuer auf dem Amthofparkplatz zu veranstalten, um den Besuchern ein noch intensiveres Erlebnis zu bieten und wollen damit auch für mehr Festivalstimmung sorgen“, erklärt Gräfling. Die Bühne wurde vergrößert, eine neue Soundanlage gekauft. „Unserer finanzieller Aufwand liegt zwischen 8000 und 9000 Euro. Einige Sponsoren konnten wir gewinnen. Auch die Stadtgemeinde unterstützt uns. Wir freuen uns aber auch über freiwillige Spenden“, erklärt Hecher. Bei schlechtem Wetter weicht man in den Amthof aus.

Rückblick 2023

„Ich finde es eigentlich toll, dass in Feldkirchen alles findet, was man beim Organisieren eines Festivals benötigt. Von den Bands, über die Licht- bis hin zur Tontechnik“, betont Gräfling. Das Hauptziel des Vereins ist es, jungen Bands eine Plattform zu bieten, auf der sie sich präsentieren können. „Wobei wir mit den ‚Müllionären‘ einen Headliner haben, der in der Region Kultstatus genießt“, betonen Gräfling und Hecher unisono.

Um den Festival-Charakter zu erfüllen, wird es heuer auch T-Shirts geben, die vor Ort erhältlich sein werden. „Es lohnt sich, früher zu kommen. Wir haben eine Auflage von 100 Stück“, sagt Hecher. Die Besucher des Fe‘stivals werden kulinarisch vom Rockcafé „Filiale“ und vom Amthofcafé verpflegt. Zusätzlich werden Daniel Kraschl mit seinem wandernden Restaurant, Veronika Dörflinger und Daniel Knaller vom Hefehaus selbstgemachte Snacks und selbstgebrautes Bier anbieten.