Seit 30 Jahren versorgt „Ferdis Getränkemarkt“, wie die Kundenbezeichnung lautet, die Feldkirchnerinnen und Feldkirchner mit Getränken sowie Leihinventar. Der Getränkemarkt von Ferdinand Kandut ist der einzige noch bestehende in Kärnten. Das Feldkirchner Unternehmen hat es geschafft, sich gegen die starke Supermarktkonkurrenz durchzusetzen. Man nahm laufend Serviceerweiterungen vor und festigte so den derzeitigen Standort in der Laboisner Straße 1b (Frico Areal).

Getränkemarkt bietet vielfältige Getränkespezialitäten

Das Sortiment im Getränkeshop erstreckt sich von regionalen und internationalen Biersorten über alkoholfreie Getränke bis hin zu Wein, Prosecco und Champagner. Im 1. Feldkirchner Getränkemarkt finden Kundinnen und Kunden auf 470 Quadratmetern ein Marktkonzept vor, das eine breite Auswahl an Getränken inklusive Edelspirituosen, fachlicher Beratung und einem Party-Rundum-Service aufweist.

Leihinventar für viele Bezirksveranstaltungen

In den letzten Jahren hat sich Kandut auch als Partner zahlreicher Veranstaltungen im Raum Mittelkärnten etabliert. Sein Leihinventar mit Bierfässern, Garnituren, Stehtischen, Zapfanlagen, Gläsern und Kühlern ist bei Feuerwehr- und Firmenfesten, privaten Feiern und Kirchtagen gefragt. „Wir liefern das gesamte Leihinventar und holen es nach der Veranstaltung wieder ab. Damit sind wir der einzige Betrieb im Bezirk, der diesen Service anbietet. Natürlich gibt’s auf Wunsch die passenden Getränke gleich dazu“, so Firmengründer Ferdinand Kandut. Dabei setzt der Unternehmer auf Einkaufen auf Kommission.

Betriebsnachfolge gesichert

Seit Firmengründung beschäftigt der Tiebelstädter Traditionsbetrieb auch zuverlässige Mitarbeiter. Norbert Zechner hält dem Betrieb bereits seit 30 Jahren die Treue und auch Martin Wetzlinger verstärkt das Team seit Jahren. Gesichert ist auch die Betriebsnachfolge: Seit 2018 unterstützt Philipp Kandut den Familienbetrieb, 2023 hat er die Leitung übernommen.