Beim Auto ist es schon längst Usus, beim Fahrrad hat es sich, zumindest in Kärnten, noch nicht so ganz herumgesprochen: „Das Thema ist grundsätzlich aber kein Neues, in Deutschland ist das bereits seit mehr als zehn Jahren gang und gäbe“, sagt Eric Preiml, Rad-Experte und Eigentümer von Radwerker in der Milesistraße 14 in Feldkirchen über das Fahrrad-Leasing.