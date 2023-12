Tiefe Bestürzung herrscht bei der Feuerwehr Waiern und darüber hinaus. Reinhard Ebenberger, ehemaliger Kommandant der Wehr, starb am 22. Dezember. Der verdiente Feuerwehrmann war seit 1987 bei der Feuerwehr tätig. „Er war ein guter Kamerad“, sagt Abschnittskommandant Fritz Nusser über Ebenberger. Dieser kam 1987 in den freiwilligen Dienst und übte ihn über Jahrzehnte vorbildlich aus. Zahlreiche Auszeichnungen und Funktionen zeugen davon. So fungierte er als Gruppenkommandant, von 2009 bis 2015 war er in der Funktion des Kommandanten der Feuerwehr Waiern, von 2015 bis zuletzt war er stellvertretender Abschnittsfeuerwehrkommandant. Das Maschinenabzeichen in Bronze, Silber und Gold zeichnete Reinhard Ebenberger ebenso aus, wie das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold – die „Feuerwehrmatura“, wie diese Auszeichnung auch genannt wird. Sein Engagement brachte ihm auch das Kreuz des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes am Band in Bronze ein. Reinhard Ebenberger war ebenfalls als Bewerter für Feuerwehrleistungsbewerbe tätig und erhielt die Bewerterspange in Bronze.