Landeshauptmann Kaiser und Gesundheitsreferentin Prettner appellieren an die Kärntner zu Vorsichtsmaßnahmen. Veranstaltungen wurden abgesagt. Alle Veranstaltungen werden neu bewertet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein leerer Campus: Am Mittwoch wird die Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt geschlossen © aau/Waschnig

Zeitgleich mit der Pressekonferenz von Kanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober in Wien fand in Kärnten am Dienstag die Regierungssitzung mit den Sozialpartnern statt. Landeshauptmann Peter Kaiser und Gesundheitsreferentin Beate Prettner ließen sich parallel informieren und traten danach vor die Kärntner Presse.