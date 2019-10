Landesregierung beschloss die Reaktivierung der Opferschutzkommission. Fonds wird mit 1,54 Millionen Euro für die nächsten Jahre dotiert. Bereits 120 Opfer haben sich in den letzten Jahren gemeldet.

Von 2013 bis 2017 haben sich bereits 120 Opfer gemeldet © Fotolia

Per Beschluss der Landesregierung wurde Montag die Wiedereinrichtung der unabhängigen Heimopferkommission für Entschädigungszahlungen beschlossen. Anfang der 2000er Jahre hat der "Fall Dr. Franz Wurst" weit über die Grenzen Kärntens für Entsetzen gesorgt: Der Primar der heilpädagogischen Abteilung des Landeskrankenhauses Klagenfurt wurde wegen sexueller Nötigung zahlreicher minderjähriger Patienten verurteilt. Das Land Kärnten hat 2013 eine unabhängige Opferschutzkommission eingerichtet, um Betroffenen die Möglichkeit zu geben, eine Entschädigungszahlung vom Land Kärnten für erlittenes Unrecht in einer Einrichtung des Landes zu erhalten. Insgesamt wurden vom Land rund 1,35 Millionen Euro an Entschädigungssummen ausbezahlt.