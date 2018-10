Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gewalt gegen Kinder ist oft der Grund für Fremdunterbringungen © Begsteiger / Alexa Bente

Der Wert ist – neben Wien und der Steiermark– der österreichweit höchste: In Kärnten muss fast jedes hundertste Kind fremduntergebracht werden. Das bedeutet Alltag bei Pflegeeltern, in Heimen oder in einer Wohngemeinschaft statt in der eigenen Familie, wo es Gewalt, Missbrauch oder Verwahrlosung gibt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.