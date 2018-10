Facebook

Das Bildungshaus St. Georgen am Längsee © Manfred Schusser

Gleichermaßen brisant wie pikant begann Mittwoch ein Zivilprozess am Arbeitsgericht Klagenfurt. Andrea Enzinger, enge Vertraute des nach St. Pölten gewechselten Bischofs Alois Schwarz, ist die Klägerin. Beklagte ist das Bistum. Enzinger geht gegen ihre Kündigung als Leiterin des Bildungshauses St. Georgen am Längsee vor. Die erfolgte durch die interimistische Kirchenleitung mit Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger an der Spitze.

