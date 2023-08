Einen Hubschraubereinsatz hat ein aus Villach stammender Wanderer in Friaul ausgelöst. Am Freitagnachmittag setzte der 28-Jährige den Notruf beim Blaustein, dem Avostanis, südlich von Kötschach-Mauthen, ab. Er hatte seine Wanderung in Coccau bei Tarvis begonnen und wollte ursprünglich Richtung Süden, Richtung Tolmezzo. Der 28-Jährige bog dann aber an einer Wegkreuzung falsch ab und kam weit weg nördlich heraus, in der Nähe von Timau.

„Mittlerweile orientierungslos, sichtlich erschöpft und durstig konnte der Mann von der Mannschaft des Friauler Hubschauberrettungsteams geborgen werden“, heißt es seitens der Berg- und Höhlenrettung Friaul-Julisch Venetien.

Zusätzlich zum Hubschrauberteam wurden auch Mannschaften der Bergrettung und die Rettungseinheit der Finanzwache von Forni Avoltri alarmiert. Bei der Hubschrauberbasis von Cervicento stiegen die Rettungskräfte ein. Nach kurzer Flugzeit konnte der in einer Höhe von 2100 Metern gelegene Aufenthaltsort des Kärntners ausgemacht werden. Die Rettungsaktion des Unverletzten endete gegen 17 Uhr.